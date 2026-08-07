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1. Samuel 20,39

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 20 39 in der Gute Nachricht Bibel

Er ahnte nichts; nur Jonatan und David wussten, worum es ging.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 39 in der Lutherbibel

Der Knabe aber merkte nichts; allein Jonatan und David wussten um die Sache.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 39 in der Einheitsübersetzung

Der Diener aber ahnte nichts; nur Jonatan und David wussten von der Vereinbarung.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 20 39 in der Elberfelder Bibel

Der Junge aber wusste von nichts; nur Jonatan und David wussten um die Sache.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 20 39 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Junge ahnte nicht, worum es ging, nur Jonatan und David wussten Bescheid.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 39 in der Schlachter 2000

Doch wusste der Bursche von nichts; nur Jonathan und David wussten um die Sache.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 20 39 in der New International Version

(The boy knew nothing about all this; only Jonathan and David knew. )

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 20 39 in der Hoffnung für Alle

Natürlich verstand er nicht, was sein Herr mit diesen Worten beabsichtigt hatte, denn nur David und Jonatan wussten Bescheid.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-20/vers-39 [gedruckt am 07.08.2026]