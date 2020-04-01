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1. Samuel 20,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 20 4 in der Gute Nachricht Bibel

»Was ist dein Wunsch, was kann ich für dich tun?«, fragte Jonatan.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 4 in der Lutherbibel

Jonatan sprach zu David: Ich will für dich tun, was dein Herz begehrt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 4 in der Einheitsübersetzung

Jonatan fragte David: Was meinst du? Was könnte ich für dich tun?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 20 4 in der Elberfelder Bibel

Und Jonatan sagte zu David: Was du begehrst, das will ich für dich tun.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 20 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Da fragte Jonatan: »Was schlägst du vor? Ich werde alles für dich tun.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 4 in der Schlachter 2000

Jonathan aber sprach zu David: Ich will für dich tun, was dein Herz begehrt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 20 4 in der New International Version

Jonathan said to David, ‘Whatever you want me to do, I’ll do for you.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 20 4 in der Hoffnung für Alle

Jonatan erklärte: »Ich will alles für dich tun.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-20/vers-4 [gedruckt am 07.08.2026]