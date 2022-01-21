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1. Samuel 22,21

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 22 21 in der Gute Nachricht Bibel

und berichtete ihm, dass Saul alle Priester des HERRN umgebracht hatte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 22 21 in der Lutherbibel

und verkündete ihm, dass Saul die Priester des HERRN getötet habe.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 22 21 in der Einheitsübersetzung

Abjatar berichtete David, dass Saul die Priester des HERRN umgebracht hatte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 22 21 in der Elberfelder Bibel

Abjatar berichtete David, dass Saul die Priester des Herrn umgebracht habe.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 22 21 in der Neue Genfer Übersetzung

und berichtete ihm, dass Saul alle Priester des HERRN umgebracht hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 22 21 in der Schlachter 2000

Und Abjatar berichtete David, dass Saul die Priester des HERRN niedergemacht habe.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 22 21 in der New International Version

He told David that Saul had killed the priests of the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 22 21 in der Hoffnung für Alle

und berichtete ihm, dass Saul alle Priester des HERRN umgebracht hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-22/vers-21 [gedruckt am 07.08.2026]