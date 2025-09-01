Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Samuel
  4. Kapitel 25
  5. Vers 9

1. Samuel 25,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 25 9 in der Gute Nachricht Bibel

Nachdem sie Nabal das alles im Namen Davids ausgerichtet hatten, blieben die Boten abwartend stehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 25 9 in der Lutherbibel

Und als die Männer Davids hinkamen und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal redeten und ruhig warteten,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 25 9 in der Einheitsübersetzung

Davids junge Leute kamen zu Nabal und redeten im Auftrag Davids, wie er es gesagt hatte, mit ihm; danach warteten sie ruhig ab.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 25 9 in der Elberfelder Bibel

Als die Männer Davids hinkamen, redeten sie mit Nabal all diese Worte im Namen Davids und warteten dann ab.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 25 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Die jungen Männer richteten Nabal das alles im Namen Davids aus und warteten auf seine Antwort.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 25 9 in der Schlachter 2000

Und die Burschen Davids kamen hin und redeten im Namen Davids nach allen diesen Worten mit Nabal; dann warteten sie schweigend.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 25 9 in der New International Version

When David’s men arrived, they gave Nabal this message in David’s name. Then they waited.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 25 9 in der Hoffnung für Alle

Davids Leute kamen nach Karmel, richteten Nabal alles aus und warteten gespannt auf seine Antwort.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 25:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-25/vers-9 [gedruckt am 10.08.2026]