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1. Samuel 26,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 26 4 in der Gute Nachricht Bibel

Er schickte Kundschafter aus, die bestätigten ihm, dass Saul angerückt war.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 26 4 in der Lutherbibel

sandte er Kundschafter aus und erfuhr, dass Saul gewiss gekommen wäre.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 26 4 in der Einheitsübersetzung

schickte er Kundschafter aus und erfuhr, dass Saul mit Sicherheit am Kommen war.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 26 4 in der Elberfelder Bibel

sandte David Kundschafter aus und erfuhr mit Gewissheit, dass Saul gekommen war.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 26 4 in der Neue Genfer Übersetzung

schickte er Kundschafter aus. Sie bestätigten ihm, dass Saul tatsächlich gekommen war.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 26 4 in der Schlachter 2000

da sandte David Kundschafter aus und erfuhr mit Gewissheit, dass Saul gekommen war.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 26 4 in der New International Version

he sent out scouts and learned that Saul had definitely arrived.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 26 4 in der Hoffnung für Alle

schickte er sofort einige Kundschafter los. Sie kehrten mit der Nachricht zurück, der König sei tatsächlich mit einem Heer in der Wüste.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-26/vers-4 [gedruckt am 10.08.2026]