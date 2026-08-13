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1. Samuel 30,30

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 30 30 in der Gute Nachricht Bibel

nach Horma, Bor-Aschan, Atach

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 30 30 in der Lutherbibel

denen zu Horma, denen zu Bor-Aschan, denen zu Atach,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 30 30 in der Einheitsübersetzung

in Horma, in Bor-Aschan, in Atach

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 30 30 in der Elberfelder Bibel

und denen in Horma und denen in Bor-Aschan und denen in Atach

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 30 30 in der Neue Genfer Übersetzung

nach Horma, Bor-Aschan, Atach

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 30 30 in der Schlachter 2000

und denen in Horma, und denen in Bor-Aschan, und denen in Athach,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 30 30 in der New International Version

to those in Hormah, Bor Ashan, Athak

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 30 29-31 in der Hoffnung für Alle

Karmel, Horma, Bor-Aschan, Atach und Hebron, außerdem an die Städte der Jerachmeeliter und der Keniter und an alle anderen Orte, wo er sich mit seinen Leuten aufgehalten hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 30:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-30/vers-30 [gedruckt am 13.08.2026]