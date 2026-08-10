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1. Thessalonicher 5,13

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Thessalonicher ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Thess 5 13 in der Gute Nachricht Bibel

Liebt sie wegen des Dienstes, den sie an euch tun, und begegnet ihnen mit größter Achtung. Lebt in Frieden und Eintracht miteinander!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Thess 5 13 in der Lutherbibel

ehrt sie in Liebe umso höher um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Thess 5 13 in der Einheitsübersetzung

Achtet sie äußerst hoch in Liebe wegen ihres Wirkens! Haltet Frieden untereinander!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Thess 5 13 in der Elberfelder Bibel

und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Thess 5 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Thess 5 13 in der Schlachter 2000

und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Thess 5 13 in der New International Version

Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Thess 5 13 in der Hoffnung für Alle

Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und sie besonders achten. Wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Thessalonicher 5:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-thess/kapitel-5/vers-13 [gedruckt am 10.08.2026]