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1. Thessalonicher 5,6

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Thessalonicher ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Thess 5 6 in der Gute Nachricht Bibel

wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Thess 5 6 in der Lutherbibel

So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Thess 5 6 in der Einheitsübersetzung

Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Thess 5 6 in der Elberfelder Bibel

Also lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Thess 5 6 in der Neue Genfer Übersetzung

dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Thess 5 6 in der Schlachter 2000

So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Thess 5 6 in der New International Version

So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Thess 5 6 in der Hoffnung für Alle

Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen! Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Thessalonicher 5:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-thess/kapitel-5/vers-6 [gedruckt am 10.08.2026]