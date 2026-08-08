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1. Timotheus 1,6

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Timotheus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Tim 1 6 in der Gute Nachricht Bibel

Davon haben sich einige abgewandt und haben sich in leeres Gerede verloren.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 1 6 in der Lutherbibel

Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 1 6 in der Einheitsübersetzung

Davon sind aber manche abgekommen und haben sich leerem Geschwätz zugewandt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Tim 1 6 in der Elberfelder Bibel

Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Tim 1 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Dieses Ziel haben jene Leute aus den Augen verloren, und daher ist alles, was sie von sich geben, leeres Gerede.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 1 6 in der Schlachter 2000

Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Tim 1 6 in der New International Version

Some have departed from these and have turned to meaningless talk.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Tim 1 6 in der Hoffnung für Alle

Doch es gibt Leute, die sich darüber hinwegsetzen und sich lieber mit nutzlosem Geschwätz abgeben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-tim/kapitel-1/vers-6 [gedruckt am 08.08.2026]