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1. Timotheus 3,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Timotheus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Tim 3 14 in der Gute Nachricht Bibel

Dies alles schreibe ich dir, obwohl ich hoffe, dich bald besuchen zu können.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 3 14 in der Lutherbibel

Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 3 14 in der Einheitsübersetzung

Ich schreibe dir das in der Hoffnung, schon bald zu dir zu kommen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Tim 3 14 in der Elberfelder Bibel

Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Tim 3 14 in der Neue Genfer Übersetzung

´Lieber Timotheus, ` ich hoffe, dich bald besuchen zu können.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 3 14 in der Schlachter 2000

Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Tim 3 14 in der New International Version

Although I hope to come to you soon, I am writing to you with these instructions so that,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Tim 3 14 in der Hoffnung für Alle

Ich habe dir, lieber Timotheus, das alles geschrieben, obwohl ich hoffe, bald selbst zu dir zu kommen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Timotheus 3:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-tim/kapitel-3/vers-14 [gedruckt am 08.08.2026]