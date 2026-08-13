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1. Timotheus 5,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Timotheus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Tim 5 7 in der Gute Nachricht Bibel

Schärfe das allen Witwen ein, damit ihr Lebenswandel keinen Anstoß erregt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 5 7 in der Lutherbibel

Dies gebiete, damit sie untadelig seien.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 5 7 in der Einheitsübersetzung

Das sollst du ihnen einprägen; dann wird man ihnen nichts vorwerfen können.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Tim 5 7 in der Elberfelder Bibel

Und dies gebiete, damit sie untadelig sind!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Tim 5 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Schärfe ´den Gläubigen` diese Dinge ein, damit an ihrem Verhalten nichts auszusetzen ist.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 5 7 in der Schlachter 2000

Sprich das offen aus, damit sie untadelig sind!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Tim 5 7 in der New International Version

Give the people these instructions, so that no-one may be open to blame.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Tim 5 7 in der Hoffnung für Alle

Schärfe den Gläubigen all diese Dinge ein, damit man ihnen nichts Schlechtes nachsagen kann.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-tim/kapitel-5/vers-7 [gedruckt am 13.08.2026]