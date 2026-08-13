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1. Timotheus 6,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Timotheus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Tim 6 7 in der Gute Nachricht Bibel

Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts! Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 6 7 in der Lutherbibel

Denn wir haben nichts in die Welt gebracht; darum können wir auch nichts hinausbringen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 6 7 in der Einheitsübersetzung

Denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts aus ihr mitnehmen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Tim 6 7 in der Elberfelder Bibel

denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Tim 6 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste! Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 6 7 in der Schlachter 2000

Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Tim 6 7 in der New International Version

For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Tim 6 7 in der Hoffnung für Alle

Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen, und genauso werden wir sie auch wieder verlassen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Timotheus 6:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-tim/kapitel-6/vers-7 [gedruckt am 13.08.2026]