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2. Chronik 12,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 12 14 in der Gute Nachricht Bibel

Er tat, was verwerflich war, weil er nicht nach dem Willen des HERRN fragte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 12 14 in der Lutherbibel

Aber er tat übel und richtete sein Herz nicht darauf, dass er den HERRN suchte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 12 14 in der Einheitsübersetzung

Er tat Böses und war nicht darauf bedacht, den HERRN zu suchen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 12 14 in der Elberfelder Bibel

Aber er tat, was böse war; denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 12 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Rehabeam lag nichts daran, nach dem Willen des HERRN zu leben, sondern er handelte böse.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 12 14 in der Schlachter 2000

Er tat aber, was böse war; denn er hatte sein Herz nicht darauf gerichtet, den HERRN zu suchen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 12 14 in der New International Version

He did evil because he had not set his heart on seeking the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 12 14 in der Hoffnung für Alle

Rehabeam bemühte sich nicht darum, dem HERRN zu dienen, sondern er tat, was unrecht war.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-12/vers-14 [gedruckt am 08.08.2026]