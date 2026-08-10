Jeden Morgen und jeden Abend bringen sie Brandopfer und Räucheropfer dar. Sie legen die geweihten Brote auf dem Opfertisch aus und zünden Abend für Abend die Lampen des goldenen Leuchters an. Wir halten uns genau an die Anordnungen, die der HERR, unser Gott, uns gegeben hat. Ihr aber habt ihn verlassen!