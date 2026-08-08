2. Chronik 20,33- alle Übersetzungen
Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
2 Chr 20 33 in der Gute Nachricht Bibel
Nur die Opferstätten rings im Land bestanden weiter, denn das Volk war mit dem Herzen noch nicht auf den Gott seiner Vorfahren ausgerichtet.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Chr 20 33 in der Lutherbibel
Nur die Opferhöhen wurden nicht entfernt; denn das Volk hatte sein Herz noch nicht dem Gott seiner Väter zugewandt.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Chr 20 33 in der Einheitsübersetzung
Nur die Kulthöhen verschwanden nicht. Das Volk hatte sein Herz noch nicht dem Gott seiner Väter zugewandt.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
2 Chr 20 33 in der Elberfelder Bibel
Nur die Höhen wichen nicht, denn das Volk hatte sein Herz noch nicht auf den Gott seiner Väter gerichtet.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
2 Chr 20 33 in der Neue Genfer Übersetzung
Allerdings ließ er die Opferstätten ´im Land` weiter bestehen, denn die Leute von Juda waren noch nicht bereit, dem Gott ihrer Vorfahren von ganzem Herzen zu dienen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Chr 20 33 in der Schlachter 2000
Nur die Höhen wurden nicht abgeschafft, denn das Volk hatte sein Herz noch nicht dem Gott ihrer Väter zugewandt.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
2 Chr 20 33 in der New International Version
The high places, however, were not removed, and the people still had not set their hearts on the God of their ancestors.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
2 Chr 20 33 in der Hoffnung für Alle
nur die Opferstätten blieben auch unter seiner Herrschaft bestehen. Denn das Volk war noch nicht dazu bereit, von ganzem Herzen dem Gott ihrer Vorfahren zu dienen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.