Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Chronik
  4. Kapitel 21
  5. Vers 8

2. Chronik 21,8

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 21 8 in der Gute Nachricht Bibel

Während der Regierungszeit Jorams sagten sich die Edomiter von der Oberherrschaft Judas los und setzten einen eigenen König ein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 21 8 in der Lutherbibel

Zu seiner Zeit fielen die Edomiter von Juda ab und setzten einen König über sich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 21 8 in der Einheitsübersetzung

In den Tagen Jorams fiel Edom von Juda ab und setzte einen eigenen König ein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 21 8 in der Elberfelder Bibel

In seinen Tagen fiel Edom von {der Herrschaft} unter der Hand Judas ab und setzte einen {eigenen} König über sich.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 21 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Während Jorams Regierungszeit sagten sich die Edomiter von der Oberherrschaft Judas los und ernannten einen eigenen König.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 21 8 in der Schlachter 2000

Zu seiner Zeit fielen die Edomiter von der Oberherrschaft Judas ab und setzten einen König über sich.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 21 8 in der New International Version

In the time of Jehoram, Edom rebelled against Judah and set up its own king.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 21 8 in der Hoffnung für Alle

Während Jorams Regierungszeit sagten sich die Edomiter von der Herrschaft Judas los und ernannten einen eigenen König.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-21/vers-8 [gedruckt am 13.08.2026]