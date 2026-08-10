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2. Chronik 24,8

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 24 8 in der Gute Nachricht Bibel

Auf Befehl des Königs wurde ein Kasten angefertigt und am Tor des Tempelbereichs aufgestellt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 24 8 in der Lutherbibel

Da befahl der König, dass man eine Lade machte, und man stellte sie außen ins Tor am Hause des HERRN;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 24 8 in der Einheitsübersetzung

Der König ließ nun einen Kasten anfertigen und außen am Tor des Hauses des HERRN aufstellen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 24 8 in der Elberfelder Bibel

Und der König befahl, und man machte einen Kasten und stellte ihn draußen im Tor des Hauses des Herrn auf.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 24 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Auf Befehl des Königs wurde ein ´hölzerner` Kasten angefertigt und beim Tor des Tempelbereichs aufgestellt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 24 8 in der Schlachter 2000

Da befahl der König, dass man eine Lade machen und sie außerhalb des Tores am Haus des HERRN aufstellen sollte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 24 8 in der New International Version

At the king’s command, a chest was made and placed outside, at the gate of the temple of the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 24 8 in der Hoffnung für Alle

Auf Befehl des Königs wurde ein Kasten angefertigt und außen beim Tor zum Tempel aufgestellt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-24/vers-8 [gedruckt am 10.08.2026]