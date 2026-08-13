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2. Chronik 26,2

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 26 2 in der Gute Nachricht Bibel

Er eroberte nach dem Tod seines Vaters die Stadt Elat zurück und baute sie zur Festung aus.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 26 2 in der Lutherbibel

Der baute Elat aus und brachte es wieder an Juda, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 26 2 in der Einheitsübersetzung

Er baute Elat aus, das er für Juda zurückgewonnen hatte, nachdem Amazja zu seinen Vätern entschlafen war.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 26 2 in der Elberfelder Bibel

Er baute Elat {wieder auf} und brachte es an Juda zurück, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 26 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Usija eroberte nach dem Tod seines Vaters die Stadt Elat zurück und baute sie zur Festung aus.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 26 2 in der Schlachter 2000

Er baute Elot und brachte es wieder an Juda, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 26 2 in der New International Version

He was the one who rebuilt Elath and restored it to Judah after Amaziah rested with his ancestors.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 26 2 in der Hoffnung für Alle

Gleich nach dem Tod seines Vaters eroberte er die Stadt Elat zurück und baute sie wieder auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Chronik 26:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-26/vers-2 [gedruckt am 13.08.2026]