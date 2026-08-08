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  4. Kapitel 26
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2. Chronik 26,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 26 4 in der Gute Nachricht Bibel

Er folgte dem Vorbild seines Vaters Amazja und tat, was dem HERRN gefällt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 26 4 in der Lutherbibel

Und er tat, was dem HERRN wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amazja getan hatte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 26 4 in der Einheitsübersetzung

Genau wie sein Vater Amazja tat er, was dem HERRN gefiel.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 26 4 in der Elberfelder Bibel

Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amazja getan hatte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 26 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Usija tat, was dem HERRN gefiel, und folgte dem Vorbild seines Vaters Amazja.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 26 4 in der Schlachter 2000

Und er tat, was recht war in den Augen des HERRN, ganz wie es sein Vater Amazja getan hatte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 26 4 in der New International Version

He did what was right in the eyes of the LORD, just as his father Amaziah had done.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 26 4 in der Hoffnung für Alle

Wie sein Vater Amazja tat auch er, was dem HERRN gefiel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Chronik 26:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-26/vers-4 [gedruckt am 08.08.2026]