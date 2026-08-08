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2. Chronik 28,17

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 28 17 in der Gute Nachricht Bibel

weil die Edomiter wieder ins Land eingedrungen waren. Sie hatten Juda besiegt und viele Gefangene weggeführt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 28 17 in der Lutherbibel

Und es kamen abermals die Edomiter und schlugen Juda und führten einige weg.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 28 17 in der Einheitsübersetzung

denn auch die Edomiter waren eingedrungen, hatten Juda besiegt und Gefangene weggeführt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 28 17 in der Elberfelder Bibel

Die Edomiter {nämlich} waren abermals gekommen und schlugen Juda und führten Gefangene weg.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 28 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn die Edomiter waren wieder einmal ins Land eingefallen, hatten die Judäer besiegt und Gefangene mitgenommen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 28 17 in der Schlachter 2000

Auch die Edomiter waren wieder gekommen und hatten Juda geschlagen und führten Gefangene hinweg.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 28 17 in der New International Version

The Edomites had again come and attacked Judah and carried away prisoners,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 28 17 in der Hoffnung für Alle

Denn die Edomiter hatten wieder einmal die Judäer angegriffen, sie besiegt und Gefangene mitgenommen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-28/vers-17 [gedruckt am 08.08.2026]