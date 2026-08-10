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2. Chronik 28,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 28 4 in der Gute Nachricht Bibel

An den Opferstätten der fremden Götter, auf den Hügeln und unter allen heiligen Bäumen, verbrannte er Opfergaben und feierte Opfermähler.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 28 4 in der Lutherbibel

und opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 28 4 in der Einheitsübersetzung

Auf den Kulthöhen und Hügeln und unter jedem üppigen Baum brachte er Schlacht- und Rauchopfer dar.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 28 4 in der Elberfelder Bibel

Und er brachte Schlachtopfer und Rauchopfer dar auf den Höhen und auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 28 4 in der Neue Genfer Übersetzung

An den Opferstätten auf den Hügeln und unter jedem dicht belaubten Baum brachte er Schlacht- und Räucheropfer dar.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 28 4 in der Schlachter 2000

Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 28 4 in der New International Version

He offered sacrifices and burned incense at the high places, on the hilltops and under every spreading tree.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 28 4 in der Hoffnung für Alle

Ahas brachte auch an den Opferstätten, auf den Hügeln und unter den dicht belaubten Bäumen seine Opfer dar.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-28/vers-4 [gedruckt am 10.08.2026]