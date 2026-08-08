Und die Läufer gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda, und {zwar} nach dem Befehl des Königs, um zu sagen: Söhne Israel, kehrt um zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels! Dann wird er umkehren zu den Entkommenen, die euch aus der Gewalt der Könige von Assur übrig geblieben sind.