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2. Chronik 31,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 31 7 in der Gute Nachricht Bibel

Im dritten Monat begannen sie damit und erst im siebten Monat waren sie mit dem Stapeln fertig.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 31 7 in der Lutherbibel

Im dritten Monat fingen sie an es aufzuhäufen, und im siebenten Monat waren sie fertig.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 31 7 in der Einheitsübersetzung

Im dritten Monat fingen sie an, die unterste Schicht zu legen, und im siebten Monat waren sie damit fertig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 31 7 in der Elberfelder Bibel

Im dritten Monat fingen sie an, die Haufen aufzuschichten, und im siebten Monat waren sie {damit} fertig.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 31 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Sammlung begann ´am Anfang der Erntezeit` im dritten Monat und endete ´mit Abschluss der Ernte` im siebten Monat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 31 7 in der Schlachter 2000

Im dritten Monat fingen sie an, die Haufen aufzuschütten, und im siebten Monat waren sie damit fertig.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 31 7 in der New International Version

They began doing this in the third month and finished in the seventh month.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 31 7 in der Hoffnung für Alle

Im 3. Monat hatte man mit der Sammlung begonnen, und im 7. Monat war sie beendet.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-31/vers-7 [gedruckt am 08.08.2026]