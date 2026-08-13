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2. Chronik 32,10

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 32 10 in der Gute Nachricht Bibel

»König Sanherib von Assyrien lässt euch sagen: Worauf vertraut ihr eigentlich, dass ihr in der belagerten Stadt Jerusalem bleiben wollt?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 32 10 in der Lutherbibel

So spricht Sanherib, der König von Assur: Worauf wollt ihr euch verlassen, die ihr in dem belagerten Jerusalem wohnt?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 32 10 in der Einheitsübersetzung

So spricht Sanherib, der König von Assur: Worauf vertraut ihr denn, dass ihr im belagerten Jerusalem bleibt?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 32 10 in der Elberfelder Bibel

So spricht Sanherib, der König von Assur: Worauf vertraut ihr, dass ihr in der Belagerung in Jerusalem aushalten wollt?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 32 10 in der Neue Genfer Übersetzung

»Worauf vertraut ihr eigentlich? Warum wollt ihr in Jerusalem bleiben und euch belagern lassen?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 32 10 in der Schlachter 2000

So spricht Sanherib, der König von Assyrien: Worauf verlasst ihr euch, die ihr in dem belagerten Jerusalem sitzt?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 32 10 in der New International Version

‘This is what Sennacherib king of Assyria says: on what are you basing your confidence, that you remain in Jerusalem under siege?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 32 10 in der Hoffnung für Alle

»Sanherib, der König von Assyrien, lässt euch sagen: Worauf vertraut ihr eigentlich, dass ihr bei einer Belagerung in Jerusalem bleiben wollt?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-32/vers-10 [gedruckt am 13.08.2026]