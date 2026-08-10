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2. Chronik 33,10

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 33 10 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR warnte Manasse und sein Volk, aber sie achteten nicht darauf.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 33 10 in der Lutherbibel

Und wenn der HERR zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 33 10 in der Einheitsübersetzung

Der HERR redete zu Manasse und zu seinem Volk. Doch sie achteten nicht darauf.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 33 10 in der Elberfelder Bibel

Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk; aber sie achteten nicht darauf.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 33 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Der HERR warnte Manasse und sein Volk, aber sie hörten nicht auf ihn.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 33 10 in der Schlachter 2000

Und der HERR redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 33 10 in der New International Version

The LORD spoke to Manasseh and his people, but they paid no attention.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 33 10 in der Hoffnung für Alle

Der HERR warnte Manasse und sein Volk, aber niemand hörte darauf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Chronik 33:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-33/vers-10 [gedruckt am 10.08.2026]