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2. Chronik 35,27

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 35 27 in der Gute Nachricht Bibel

und seine ganze Geschichte vom Anfang bis zum Ende, das ist nachzulesen im Buch der Könige von Israel und Juda.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 35 27 in der Lutherbibel

und seine Geschichte, die frühere und die spätere, siehe, das steht geschrieben im Buch der Könige von Israel und Juda.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 35 27 in der Einheitsübersetzung

seine frühere und spätere Geschichte, all das ist aufgezeichnet im Buch der Könige von Israel und Juda.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 35 27 in der Elberfelder Bibel

und seine Geschichte, die frühere und die spätere, siehe, sie ist geschrieben in dem Buch der Könige von Israel und Juda.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 35 27 in der Neue Genfer Übersetzung

und was er in seinem Leben vollbrachte, ist festgehalten in den Chroniken der Könige von Israel und Juda.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 35 27 in der Schlachter 2000

und seine Geschichte, die frühere und die spätere, siehe, das [alles] ist aufgezeichnet im Buch der Könige von Israel und Juda.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 35 27 in der New International Version

all the events, from beginning to end, are written in the book of the kings of Israel and Judah.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 35 26-27 in der Hoffnung für Alle

Alles Weitere über Josias Leben findet sich in der Chronik der Könige von Israel und Juda. Man kann dort von seinen Taten lesen, an denen sich seine Treue zu Gott zeigte, und wie er alles befolgte, was im Gesetzbuch des HERRN aufgeschrieben ist.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Chronik 35:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-35/vers-27 [gedruckt am 08.08.2026]