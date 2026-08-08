Salomo ließ auch die heiligen Geräte für den Tempel des HERRN herstellen: den Räucheraltar die Tische für die geweihten Brote die blütenförmigen Aufsätze der Leuchter, Lichtschalen und Dochtscheren die Lichtmesser, Blutschalen, Löffel und Kohlenbecken die Türen zum Allerheiligsten und die Eingangstüren des Tempels Alle diese Gegenstände wurden aus Gold gefertigt.