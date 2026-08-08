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2. Chronik 4,21

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 4 19-22 in der Gute Nachricht Bibel

Salomo ließ auch die heiligen Geräte für den Tempel des HERRN herstellen: den Räucheraltar die Tische für die geweihten Brote die blütenförmigen Aufsätze der Leuchter, Lichtschalen und Dochtscheren die Lichtmesser, Blutschalen, Löffel und Kohlenbecken die Türen zum Allerheiligsten und die Eingangstüren des Tempels Alle diese Gegenstände wurden aus Gold gefertigt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 4 21 in der Lutherbibel

Und die Blumen und die Lampen und die Scheren waren golden, das war alles ganz aus Gold;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 4 21 in der Einheitsübersetzung

die goldenen Blüten, Lampen und Dochtscheren aus bestem Gold,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 4 21 in der Elberfelder Bibel

und die Blüten und die Lampen und die Dochtscheren aus Gold – das {alles} war reinstes Gold –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 4 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Auch die Blütenornamente ´an den Leuchtern` sowie die Lampen und Dochtscheren waren aus Gold.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 4 21 in der Schlachter 2000

und das Blumenwerk und die Lampen und die Lichtscheren aus Gold. Das alles war aus feinstem Gold;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 4 21 in der New International Version

the gold floral work and lamps and tongs (they were solid gold) ;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 4 21 in der Hoffnung für Alle

Blumenornamente für die Leuchter; Lampen, Dochtscheren und

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-4/vers-21 [gedruckt am 08.08.2026]