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2. Chronik 9,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 9 3 in der Gute Nachricht Bibel

Die Königin war tief beeindruckt von der Klugheit Salomos. Sie besichtigte auch seinen Palast.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 9 3 in der Lutherbibel

Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 9 3 in der Einheitsübersetzung

Als nun die Königin von Saba die Weisheit Salomos erkannte, als sie den Palast sah, den er gebaut hatte,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 9 3 in der Elberfelder Bibel

Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 9 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Königin von Saba war tief beeindruckt von Salomos Weisheit. ´Sie staunte` über den Palast, den er gebaut hatte,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 9 3 in der Schlachter 2000

Als nun die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 9 3 in der New International Version

When the queen of Sheba saw the wisdom of Solomon, as well as the palace he had built,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 9 3 in der Hoffnung für Alle

Die Königin von Saba war tief beeindruckt von Salomos Wissen und von seinem Palast.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-9/vers-3 [gedruckt am 10.08.2026]