2. Könige 13,2- alle Übersetzungen
Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
2 Kön 13 2 in der Gute Nachricht Bibel
Er tat, was dem HERRN missfällt. Er folgte dem schlechten Beispiel Jerobeams und hörte nicht auf mit dem Götzendienst, zu dem Jerobeam die Leute im Reich Israel verführt hatte.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 13 2 in der Lutherbibel
Und er tat, was dem HERRN missfiel, und wandelte nach den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte, und ließ nicht davon ab.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 13 2 in der Einheitsübersetzung
und tat, was böse war in den Augen des HERRN; er hielt an der Sünde fest, zu der Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verführt hatte, und ließ nicht von ihr ab.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
2 Kön 13 2 in der Elberfelder Bibel
Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn; und er folgte den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte: Er wich nicht davon ab.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
2 Kön 13 2 in der Neue Genfer Übersetzung
Joahas tat, was dem HERRN missfiel. Er folgte dem schlechten Vorbild Jerobeams, des Sohnes Nebats, und hielt an dem Götzendienst fest, zu dem Jerobeam die Leute im Reich Israel verführt hatte.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 13 2 in der Schlachter 2000
Und er tat, was böse war in den Augen des HERRN, und wandelte in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte, und ließ nicht ab davon.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
2 Kön 13 2 in der New International Version
He did evil in the eyes of the LORD by following the sins of Jeroboam son of Nebat, which he had caused Israel to commit, and he did not turn away from them.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
2 Kön 13 2 in der Hoffnung für Alle
Joahas tat, was dem HERRN missfiel, und ließ nicht davon ab. Er folgte dem schlechten Beispiel von Jerobeam, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.