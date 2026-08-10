2. Könige 14,7- alle Übersetzungen
Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
2 Kön 14 7 in der Gute Nachricht Bibel
Amazja schlug die Edomiter, die mit einem 10000 Mann starken Heer im Salztal gegen ihn angetreten waren. Er eroberte auch die Stadt Sela und gab ihr den Namen Jokteel. So heißt sie noch heute.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 14 7 in der Lutherbibel
Er schlug auch die Edomiter im Salztal, zehntausend Mann, und eroberte die Stadt Sela im Kampf und nannte sie Jokteel bis auf diesen Tag.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 14 7 in der Einheitsübersetzung
Er besiegte die Edomiter, zehntausend Mann, im Salztal, nahm Sela im Kampf und nannte es Jokteel, wie es bis heute genannt wird.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
2 Kön 14 7 in der Elberfelder Bibel
Er schlug die Edomiter im Salztal, zehntausend {Mann} ; und er nahm {die Stadt} Sela im Kampf ein und gab ihr den Namen Jokteel bis auf diesen Tag.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
2 Kön 14 7 in der Neue Genfer Übersetzung
Amazja besiegte die Edomiter, die sich ihm mit zehntausend Mann im Salztal entgegengestellt hatten. Außerdem eroberte er auf diesem Feldzug die Stadt Sela und benannte sie um in Jokteel. So heißt sie noch heute.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 14 7 in der Schlachter 2000
Er schlug auch die Edomiter im Salztal, 10 000 [Mann] , und eroberte Sela im Kampf, und er gab der [Stadt] den Namen Jokteel, wie sie heute noch heißt.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
2 Kön 14 7 in der New International Version
He was the one who defeated ten thousand Edomites in the Valley of Salt and captured Sela in battle, calling it Joktheel, the name it has to this day.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
2 Kön 14 7 in der Hoffnung für Alle
Amazja fügte den Edomitern eine schwere Niederlage zu. 10.000 feindliche Soldaten fielen in der Schlacht im Salztal. Außerdem eroberte Amazja in diesem Krieg die Stadt Sela und nannte sie Jokteel. So heißt sie noch heute.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.