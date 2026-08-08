Da sandte Joasch, der König von Israel, zu Amazja, dem König von Juda, und ließ {ihm} sagen: Der Dornstrauch auf dem Libanon sandte zu der Zeder auf dem Libanon und sprach: Gib meinem Sohn deine Tochter zur Frau! Da liefen die Tiere des Feldes, die auf dem Libanon {lebten} , darüber und zertraten den Dornstrauch.