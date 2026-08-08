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2. Könige 18,29

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 18 29 in der Gute Nachricht Bibel

So spricht der König: ›Lasst euch von Hiskija nicht täuschen! Er kann euch nicht aus meiner Hand retten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 18 29 in der Lutherbibel

So spricht der König: Lasst euch von Hiskia nicht betrügen, denn er vermag euch nicht zu erretten aus meiner Hand.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 18 29 in der Einheitsübersetzung

So spricht der König: Hiskija täusche euch nicht; denn er kann euch nicht aus meiner Hand retten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 18 29 in der Elberfelder Bibel

So spricht der König: Hiskia täusche euch nicht! Denn er kann euch nicht aus meiner Hand retten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 18 29 in der Neue Genfer Übersetzung

So spricht der König: ›Lasst euch nicht von Hiskija täuschen. Er kann euch nicht aus meiner Hand retten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 18 29 in der Schlachter 2000

So spricht der König: Lasst euch von Hiskia nicht verführen, denn er kann euch nicht aus seiner Hand erretten!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 18 29 in der New International Version

This is what the king says: do not let Hezekiah deceive you. He cannot deliver you from my hand.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 18 29 in der Hoffnung für Alle

Lasst euch von Hiskia nicht täuschen! Der kann euch ja doch nicht helfen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-18/vers-29 [gedruckt am 08.08.2026]