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2. Könige 18,33

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 18 33 in der Gute Nachricht Bibel

Haben etwa die Götter der anderen Völker ihre Länder vor mir schützen können?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 18 33 in der Lutherbibel

Hat auch nur einer der Götter der andern Völker sein Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 18 33 in der Einheitsübersetzung

Hat denn einer von den Göttern der anderen Völker sein Land vor dem König von Assur gerettet?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 18 33 in der Elberfelder Bibel

Haben etwa die Götter der Nationen jeder sein Land aus der Hand des Königs von Assur gerettet?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 18 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Konnten etwa die Götter der anderen Völker ihre Länder vor mir retten?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 18 33 in der Schlachter 2000

Hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien erretten können?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 18 33 in der New International Version

Has the god of any nation ever delivered his land from the hand of the king of Assyria?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 18 33 in der Hoffnung für Alle

Haben etwa die Götter anderer Völker sie vor mir retten können?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-18/vers-33 [gedruckt am 13.08.2026]