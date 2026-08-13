Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Könige
  4. Kapitel 2
  5. Vers 22

2. Könige 2,22

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 2 22 in der Gute Nachricht Bibel

Seitdem ist das Wasser in Ordnung, bis heute, genau wie Elischa es gesagt hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 2 22 in der Lutherbibel

So wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas, das er sprach.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 2 22 in der Einheitsübersetzung

Daher ist das Wasser bis zum heutigen Tag gesund, wie es Elischa vorausgesagt hatte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 2 22 in der Elberfelder Bibel

Und das Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 2 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Seitdem ist das Wasser gut, und so ist es bis heute geblieben, genau wie Elisa es gesagt hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 2 22 in der Schlachter 2000

So wurde das Wasser gesund bis zu diesem Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 2 22 in der New International Version

And the water has remained pure to this day, according to the word Elisha had spoken.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 2 22 in der Hoffnung für Alle

Von diesem Augenblick an war das Wasser gut und ist es bis heute geblieben, genau wie Elisa es gesagt hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Könige 2:22

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-2/vers-22 [gedruckt am 13.08.2026]