Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Könige
  4. Kapitel 21
  5. Vers 22

2. Könige 21,22

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 21 22 in der Gute Nachricht Bibel

Vom HERRN aber, dem Gott seiner Vorfahren, wandte er sich ab und kümmerte sich nicht um seine Gebote.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 21 22 in der Lutherbibel

und verließ den HERRN, den Gott seiner Väter, und wandelte nicht im Wege des HERRN.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 21 22 in der Einheitsübersetzung

Er verließ den HERRN, den Gott seiner Väter, und hielt sich nicht an die Wege des HERRN.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 21 22 in der Elberfelder Bibel

Und er verließ den Herrn, den Gott seiner Väter, und ging nicht auf dem Weg des Herrn.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 21 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Vom HERRN, dem Gott seiner Vorfahren, wandte er sich ab und lebte nicht nach seinen Weisungen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 21 22 in der Schlachter 2000

und er verließ den HERRN, den Gott seiner Väter, und wandelte nicht im Weg des HERRN.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 21 22 in der New International Version

He forsook the LORD, the God of his ancestors, and did not walk in obedience to him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 21 22 in der Hoffnung für Alle

Vom HERRN, dem Gott seiner Vorfahren, aber wollte er nichts wissen, und seine Gebote befolgte er nicht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-21/vers-22 [gedruckt am 08.08.2026]