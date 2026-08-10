2. Könige 22,4- alle Übersetzungen
Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
2 Kön 22 4 in der Gute Nachricht Bibel
»Geh zum Obersten Priester Hilkija und lass ihn feststellen, wie viel Geld bisher zum Tempel gebracht und von den Torhütern eingesammelt worden ist.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 22 4 in der Lutherbibel
Geh hinauf zu dem Hohenpriester Hilkija, dass er bereit mache alles Silber, das zum Hause des HERRN gebracht ist, das die Hüter an der Schwelle gesammelt haben vom Volk,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 22 4 in der Einheitsübersetzung
Geh zum Hohepriester Hilkija! Er soll das Geld zusammennehmen, das in das Haus des HERRN gebracht worden ist und das die Wächter an den Schwellen vom Volk gesammelt haben.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
2 Kön 22 4 in der Elberfelder Bibel
Geh hinauf zum Hohen Priester Hilkija, dass er das Geld ausschüttet, das in das Haus des Herrn gebracht worden ist, das die {Priester, die} an der Schwelle wachen, vom Volk eingesammelt haben,
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
2 Kön 22 4 in der Neue Genfer Übersetzung
»Geh zum Hohenpriester Hilkija. Er soll festellen lassen, wie viel Geld bis jetzt zum Tempel gebracht und bei den Aufsicht führenden Priestern abgegeben worden ist.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 22 4 in der Schlachter 2000
Geh hinauf zu Hilkija, dem Hohenpriester! Er soll das Geld bereitstellen, das zum Haus des HERRN gebracht worden ist, das die Hüter der Schwelle vom Volk gesammelt haben,
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
2 Kön 22 4 in der New International Version
‘Go up to Hilkiah the high priest and make him get ready the money that has been brought into the temple of the LORD, which the doorkeepers have collected from the people.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
2 Kön 22 4 in der Hoffnung für Alle
»Geh zum Hohenpriester Hilkija und bitte ihn nachzuzählen, wie viel Geld das Volk bisher den Priestern abgeliefert hat, die den Tempeleingang bewachen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.