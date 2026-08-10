Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Könige
  4. Kapitel 23
  5. Vers 23

2. Könige 23,23

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 23 23 in der Gute Nachricht Bibel

Aber jetzt, im 18. Regierungsjahr des Königs Joschija, feierte das ganze Volk dieses Fest, so wie das Gesetz es verlangt, in der Stadt Jerusalem.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 23 23 in der Lutherbibel

sondern im achtzehnten Jahr des Königs Josia wurde zu Jerusalem dieses Passa gehalten dem HERRN.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 23 23 in der Einheitsübersetzung

Erst im achtzehnten Jahr des Königs Joschija wurde dieses Pessach zur Ehre des HERRN in Jerusalem begangen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 23 23 in der Elberfelder Bibel

sondern {erst} im achtzehnten Jahr des Königs Josia wurde dieses Passah dem Herrn in Jerusalem gefeiert.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 23 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Aber jetzt, im achtzehnten Regierungsjahr Joschijas, wurde es auf diese Weise zu Ehren des HERRN in Jerusalem gefeiert.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 23 23 in der Schlachter 2000

doch im achtzehnten Jahr des Königs Josia ist dieses Passah dem HERRN in Jerusalem gefeiert worden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 23 23 in der New International Version

But in the eighteenth year of King Josiah, this Passover was celebrated to the LORD in Jerusalem.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 23 23 in der Hoffnung für Alle

Erst jetzt wieder, im 18. Regierungsjahr von König Josia, wurde in Jerusalem dieses Fest zu Ehren des HERRN begangen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Könige 23:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-23/vers-23 [gedruckt am 10.08.2026]