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2. Könige 23,32

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 23 32 in der Gute Nachricht Bibel

Er tat, was dem HERRN missfällt, genau wie seine Vorfahren.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 23 32 in der Lutherbibel

Und er tat, was dem HERRN missfiel, wie seine Väter getan hatten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 23 32 in der Einheitsübersetzung

Genau wie seine Väter tat er, was böse war in den Augen des HERRN.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 23 32 in der Elberfelder Bibel

Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was seine Väter getan hatten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 23 32 in der Neue Genfer Übersetzung

Wie seine Vorfahren tat auch Joahas, was dem HERRN missfiel.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 23 32 in der Schlachter 2000

Und er tat, was böse war in den Augen des HERRN, ganz wie es seine Väter getan hatten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 23 32 in der New International Version

He did evil in the eyes of the LORD, just as his predecessors had done.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 23 32 in der Hoffnung für Alle

Joahas tat, was dem HERRN missfiel, genau wie seine Vorfahren.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Könige 23:32

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-23/vers-32 [gedruckt am 08.08.2026]