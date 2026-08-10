2. Könige 24,8- alle Übersetzungen
Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
2 Kön 24 8 in der Gute Nachricht Bibel
Jojachin war 18 Jahre alt, als er König wurde, und regierte nur drei Monate lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehuschta; sie war eine Tochter Elnatans und stammte aus Jerusalem.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 24 8 in der Lutherbibel
Achtzehn Jahre alt war Jojachin, als er König wurde; und er regierte drei Monate zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehuschta, eine Tochter Elnatans aus Jerusalem.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 24 8 in der Einheitsübersetzung
Jojachin war achtzehn Jahre alt, als er König wurde, und regierte drei Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehuschta und war eine Tochter Elnatans aus Jerusalem.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
2 Kön 24 8 in der Elberfelder Bibel
Achtzehn Jahre war Jojachin alt, als er König wurde, und er regierte drei Monate in Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Nehuschta, die Tochter Elnatans aus Jerusalem.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
2 Kön 24 8 in der Neue Genfer Übersetzung
Jojachin war achtzehn Jahre alt, als er König wurde. Er regierte drei Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nechuschta. Sie war eine Tochter Elnatans aus Jerusalem.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Kön 24 8 in der Schlachter 2000
Jojachin war 18 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte drei Monate lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Nehusta, die Tochter Elnathans von Jerusalem.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
2 Kön 24 8 in der New International Version
Jehoiachin was eighteen years old when he became king, and he reigned in Jerusalem for three months. His mother’s name was Nehushta daughter of Elnathan; she was from Jerusalem.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
2 Kön 24 8 in der Hoffnung für Alle
Jojachin wurde mit 18 Jahren König und regierte drei Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehuschta und war eine Tochter von Elnatan aus Jerusalem.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.