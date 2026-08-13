Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Könige
  4. Kapitel 3
  5. Vers 8

2. Könige 3,8

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 3 8 in der Gute Nachricht Bibel

»Welchen Anmarschweg sollen wir wählen?«, fragte Joram. »Den Weg durch die Wüste von Edom «, sagte Joschafat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 3 8 in der Lutherbibel

Und Joram sprach: Welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Joschafat sprach: Den Weg durch die Wüste Edom.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 3 8 in der Einheitsübersetzung

Dann fragte Joram: Auf welchem Weg sollen wir hinaufziehen? Joschafat entschied: durch die Wüste von Edom.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 3 8 in der Elberfelder Bibel

Und er sagte: Welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Er sagte: Den Weg {durch die} Wüste Edom.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 3 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Er ließ fragen: »Aus welcher Richtung sollen wir angreifen?« »Wir nehmen den Weg durch die Wüste Edom«, entschied Joram.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 3 8 in der Schlachter 2000

Und er sprach: Auf welchem Weg wollen wir hinaufziehen? Er antwortete: Auf dem Weg durch die Wüste Edom!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 3 8 in der New International Version

‘By what route shall we attack?’ he asked. ‘Through the Desert of Edom,’ he answered.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 3 8 in der Hoffnung für Alle

Dann wollte er wissen, welchen Weg sie nehmen würden. »Wir ziehen durch die edomitische Wüste!«, meldete Joram zurück.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Könige 3:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-3/vers-8 [gedruckt am 13.08.2026]