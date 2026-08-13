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2. Könige 6,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 6 7 in der Gute Nachricht Bibel

»Greif sie!«, sagte Elischa. Und der Mann holte sie sich heraus.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 6 7 in der Lutherbibel

Und er sprach: Heb’s auf! Da streckte er seine Hand aus und nahm es.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 6 7 in der Einheitsübersetzung

Dann befahl er: Hol es herauf! Der Mann streckte die Hand aus und ergriff es.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 6 7 in der Elberfelder Bibel

Und er sagte: Hole es dir heraus! Da streckte er seine Hand aus und nahm es.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 6 7 in der Neue Genfer Übersetzung

»Nimm es dir«, forderte Elisa den Mann auf. Der streckte seine Hand aus und holte das Eisen heraus.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 6 7 in der Schlachter 2000

Und er sprach: Hole es dir heraus! Da streckte er seine Hand aus und nahm es.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 6 7 in der New International Version

‘Lift it out,’ he said. Then the man reached out his hand and took it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 6 7 in der Hoffnung für Alle

»Willst du es nicht herausfischen?«, forderte Elisa ihn auf. Da bückte der Mann sich und holte das Eisen heraus.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Könige 6:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-6/vers-7 [gedruckt am 13.08.2026]