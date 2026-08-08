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2. Korinther 13,8

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kor 13 8 in der Gute Nachricht Bibel

Denn ich kann ja nichts gegen die Wahrheit der Guten Nachricht ausrichten, sondern nur für sie.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 13 8 in der Lutherbibel

Denn wir vermögen nichts wider die Wahrheit, sondern nur etwas für die Wahrheit.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 13 8 in der Einheitsübersetzung

Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, nur für die Wahrheit.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kor 13 8 in der Elberfelder Bibel

Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern {nur} für die Wahrheit.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kor 13 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Schließlich könnten wir niemals etwas gegen die Wahrheit tun; wir können immer nur für die Wahrheit eintreten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 13 8 in der Schlachter 2000

Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern [nur] für die Wahrheit.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kor 13 8 in der New International Version

For we cannot do anything against the truth, but only for the truth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kor 13 8 in der Hoffnung für Alle

Gegen Gottes Wahrheit können wir ohnehin nichts ausrichten, wir können nur für sie eintreten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Korinther 13:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kor/kapitel-13/vers-8 [gedruckt am 08.08.2026]