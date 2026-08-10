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2. Korinther 7,6

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kor 7 6 in der Gute Nachricht Bibel

Doch Gott, der die Niedergeschlagenen ermutigt, gab mir durch die Ankunft von Titus neuen Mut.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 7 6 in der Lutherbibel

Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 7 6 in der Einheitsübersetzung

Aber Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet, hat auch uns getröstet, und zwar durch die Ankunft des Titus -

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kor 7 6 in der Elberfelder Bibel

Aber der die Niedrigen tröstet, Gott, tröstete uns durch die Ankunft des Titus;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kor 7 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 7 6 in der Schlachter 2000

Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kor 7 6 in der New International Version

But God, who comforts the downcast, comforted us by the coming of Titus,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kor 7 6 in der Hoffnung für Alle

Aber Gott hilft den Mutlosen. Er hat uns durch die Ankunft von Titus getröstet;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Korinther 7:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kor/kapitel-7/vers-6 [gedruckt am 10.08.2026]