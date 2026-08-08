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2. Korinther 8,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kor 8 3 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr könnt es mir glauben: Sie spendeten, soviel sie konnten, ja noch mehr, und sie taten es ohne Aufforderung.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 8 3 in der Lutherbibel

Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 8 3 in der Einheitsübersetzung

Ich bezeuge, dass sie nach Kräften und sogar über ihre Kräfte spendeten, ganz von sich aus.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kor 8 3 in der Elberfelder Bibel

Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kor 8 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Die mazedonischen Geschwister gingen – das kann ich bezeugen – bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus, und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 8 3 in der Schlachter 2000

Denn nach [ihrem] Vermögen, ja ich bezeuge es, über [ihr] Vermögen hinaus waren sie bereitwillig;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kor 8 3 in der New International Version

For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Entirely on their own,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kor 8 3 in der Hoffnung für Alle

Ich kann bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten, und sogar mehr als das. Und all dies taten sie aus freien Stücken.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Korinther 8:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kor/kapitel-8/vers-3 [gedruckt am 08.08.2026]