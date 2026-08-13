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Zu 2. Korinther 9 Vers 14

2. Korinther 9,15

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kor 9 15 in der Gute Nachricht Bibel

Lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 9 15 in der Lutherbibel

Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 9 15 in der Einheitsübersetzung

Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kor 9 15 in der Elberfelder Bibel

Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kor 9 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kor 9 15 in der Schlachter 2000

Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kor 9 15 in der New International Version

Thanks be to God for his indescribable gift!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kor 9 15 in der Hoffnung für Alle

Wir aber danken Gott für seine unaussprechlich große Gabe.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Korinther 9:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kor/kapitel-9/vers-15 [gedruckt am 13.08.2026]