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2. Makkabäer 11,33

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Makk 11 33 in der Gute Nachricht Bibel

Lebt wohl! Am 15. des Monats Xanthikus, im Jahr 148.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 11 33 in der Lutherbibel

Gehabt euch wohl! Im 148. Jahr, am fünfzehnten Tage des Xanthikus.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 11 33 in der Einheitsübersetzung

Lebt wohl! Im Jahr 148, am Fünfzehnten des Monats Xanthikus.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-makk/kapitel-11/vers-33 [gedruckt am 10.08.2026]