Als die erste Gruppe von Judas’ Heer auf Sichtweite herangekommen war und die Feinde schon von Angst befallen wurden, ließ der Herr, der alles sieht, ihnen eine Vision zuteilwerden, die sie vollends in Panik stürzte. Sie rannten in wilder Flucht davon, jeder in eine andere Richtung. Dabei wurden viele von ihren eigenen Leuten verwundet, ja von den Schwertern ihrer Kameraden durchbohrt.