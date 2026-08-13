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2. Makkabäer 13,17

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Makk 13 17 in der Gute Nachricht Bibel

als der Morgen dämmerte. Judas hatte diese Tat vollbringen können, weil der Herr ihn beschützte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 13 17 in der Lutherbibel

am Morgen, als der Tag anbrach; denn der Herr war ihr Helfer gewesen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 13 17 in der Einheitsübersetzung

Bei Tagesanbruch war alles vorbei; der Herr hatte ihnen mit seiner schützenden Macht beigestanden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-makk/kapitel-13/vers-17 [gedruckt am 13.08.2026]