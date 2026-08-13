Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Makkabäer
  4. Kapitel 3
  5. Vers 20

2. Makkabäer 3,20

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Makk 3 20 in der Gute Nachricht Bibel

Sie alle streckten ihre Hände zum Himmel aus und flehten zu Gott um Hilfe.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 3 20 in der Lutherbibel

alle aber hoben ihre Hände auf zum Himmel und hielten das Bittgebet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 3 20 in der Einheitsübersetzung

Sie alle streckten die Hände zum Himmel empor in inständigem Bittgebet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-makk/kapitel-3/vers-20 [gedruckt am 13.08.2026]