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2. Makkabäer 3,23

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Makk 3 23 in der Gute Nachricht Bibel

machte Heliodor sich ans Werk und wollte sein Vorhaben ausführen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 3 23 in der Lutherbibel

suchte Heliodor sein Vorhaben auszuführen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Makk 3 23 in der Einheitsübersetzung

Heliodor jedoch machte sich daran, seinen Entschluss auszuführen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-makk/kapitel-3/vers-23 [gedruckt am 11.08.2026]